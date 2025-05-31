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Haziran Kova Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

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Haziran 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Haziran ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Haziran ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Haziran ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Ayın ilk yarısında özellikle bekar Kova’lar için yeni tanışmalar, flörtler ve duygusal yakınlaşmalar gündeme gelebilir. Mevcut ilişkilerde ise iletişim artar, birlikte daha keyifli ve yaratıcı zamanlar geçirmek kolaylaşır.

Venüs’ün Boğa burcundaki transiti ise 4. evinizde ilerliyor. Partnerinizle daha sakin, huzurlu, evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi bağları olan bir ilişki güçlenebilir ya da aşkınız evlilik temalarına kayabilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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