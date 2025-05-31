Haziran Kova Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Ayın ilk yarısında özellikle bekar Kova’lar için yeni tanışmalar, flörtler ve duygusal yakınlaşmalar gündeme gelebilir. Mevcut ilişkilerde ise iletişim artar, birlikte daha keyifli ve yaratıcı zamanlar geçirmek kolaylaşır.

Venüs’ün Boğa burcundaki transiti ise 4. evinizde ilerliyor. Partnerinizle daha sakin, huzurlu, evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi bağları olan bir ilişki güçlenebilir ya da aşkınız evlilik temalarına kayabilir.