Ağustos Kova Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu ayın enerjisiyle bir an bile durmayacaksın! Zira, 9 Ağustos'ta burcunda meydana gelen Dolunay, senin için bir dönüm noktası olabilir. Bu Dolunay, kendi arzuların ve çevrenden gelen beklentiler arasındaki çizgiyi daha belirgin bir şekilde fark etmene yardımcı olacak. Hayatında bir döngü sona eriyor ve yeni bir sayfa açmak için mükemmel bir zaman dilimi içerisindesin.

11 Ağustos'tan itibaren Merkür'ün retrosunun sona ermesiyle birlikte, kararlarını daha net bir şekilde alabileceğin bir dönem başlıyor. Bu dönemde, belki de hayatının en önemli kararlarını alabileceksin. Ayrıca ay boyunca, özellikle ortaklıklar, anlaşmalar ve kişisel ilişkilerin üzerine yoğunlaşman gereken önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu durum ise hayatında yeni bir dönem başlatmanın yanı sıra, mevcut ilişkilerini de güçlendirebilir.

22 Ağustos'ta Başak burcunda belirecek Yeni Ay, seni ortak finansal konularda yeniden düzenlemeye ve yapılandırmaya davet ediyor. Bu Yeni Ay, ortak hesaplar, alacak-verecek durumları, miras ya da borç konularında yeni bir düzen oluşturmanı sağlayacak. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…