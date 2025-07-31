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Ağustos Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın enerjisi 9 Ağustos'ta burcunda meydana gelen Dolunay ile birlikte adeta bir dönüm noktası yaratıyor. Kendi arzuların ve çevrenden gelen beklentiler arasındaki çizgiyi daha belirgin bir şekilde fark edebilirsin. Hayatındaki bir döngü sona eriyor ve yeni bir sayfa açmak için mükemmel bir zaman dilimi içerisindesin. 11 Ağustos'tan itibaren Merkür'ün retrosunun sona ermesiyle birlikte, kararlarını daha net bir şekilde alabileceksin.

Bu ay boyunca, özellikle ortaklıklar, anlaşmalar ve kişisel ilişkilerin üzerine yoğunlaşman gereken önemli gelişmeler yaşanabilir. 22 Ağustos'ta Başak burcunda belirecek Yeni Ay, seni ortak finansal konularda yeniden düzenlemeye ve yapılandırmaya davet ediyor. Ortak hesaplar, alacak-verecek durumları, miras ya da borç konularında yeni bir düzen oluşturabilirsin. Bu ay aynı zamanda iç dünyanı sadeleştirmek ve kendiyle barışmak için de oldukça uygun bir zaman.

Romantik yaşamın konusunda ise 25 Ağustos itibarıyla Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle birlikte, aşk hayatında romantizmin doruklarına çıkacağın bir döneme giriyorsun. İlişkilerde ışıltı, uyum ve duygusal cesaretin ön plana çıkacağı bu dönemde, eğer bir ilişkin varsa partnerinle daha çok sosyalleşebilir, birlikte bir kutlama yapabilirsiniz. Eğer bekar isen, kalbini hoplatan biri ile göz göze gelme ihtimalin oldukça yüksek. Bu ayın enerjisi sana romantizm, aşk ve heyecan dolu anılar vadediyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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