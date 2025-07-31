Ağustos Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu ayın enerjisi 9 Ağustos'ta burcunda meydana gelen Dolunay ile birlikte adeta bir dönüm noktası yaratıyor. Kendi arzuların ve çevrenden gelen beklentiler arasındaki çizgiyi daha belirgin bir şekilde fark edebilirsin. Hayatındaki bir döngü sona eriyor ve yeni bir sayfa açmak için mükemmel bir zaman dilimi içerisindesin. 11 Ağustos'tan itibaren Merkür'ün retrosunun sona ermesiyle birlikte, kararlarını daha net bir şekilde alabileceksin.

Bu ay boyunca, özellikle ortaklıklar, anlaşmalar ve kişisel ilişkilerin üzerine yoğunlaşman gereken önemli gelişmeler yaşanabilir. 22 Ağustos'ta Başak burcunda belirecek Yeni Ay, seni ortak finansal konularda yeniden düzenlemeye ve yapılandırmaya davet ediyor. Ortak hesaplar, alacak-verecek durumları, miras ya da borç konularında yeni bir düzen oluşturabilirsin. Bu ay aynı zamanda iç dünyanı sadeleştirmek ve kendiyle barışmak için de oldukça uygun bir zaman.

Romantik yaşamın konusunda ise 25 Ağustos itibarıyla Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle birlikte, aşk hayatında romantizmin doruklarına çıkacağın bir döneme giriyorsun. İlişkilerde ışıltı, uyum ve duygusal cesaretin ön plana çıkacağı bu dönemde, eğer bir ilişkin varsa partnerinle daha çok sosyalleşebilir, birlikte bir kutlama yapabilirsiniz. Eğer bekar isen, kalbini hoplatan biri ile göz göze gelme ihtimalin oldukça yüksek. Bu ayın enerjisi sana romantizm, aşk ve heyecan dolu anılar vadediyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...