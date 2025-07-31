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Ağustos Kova Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ay sana öyle bir enerji geliyor ki, adeta aşkın ve romantizmin doruklarına çıkacağın bir döneme giriş yapıyorsun. Çünkü 25 Ağustos itibarıyla Venüs, Aslan burcuna geçiş yaparak ilişkilerin boyutunu tamamen değiştirecek. Bu dönemde, ışıltı, uyum ve duygusal cesaretin ön plana çıkacağını söyleyebiliriz.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle daha çok sosyalleşebilir, birlikte bir kutlama yapabilirsiniz. Belki de bir süredir planladığın o romantik akşam yemeği için artık rezervasyon yaptırmalısın. Zira Venüs'ün geçişi, ilişkilerdeki uyumu ve aşkı arttırıyor.

Öte yandan eğer bekar isen kalbini hoplatan biri ile göz göze gelme ihtimalin oldukça yüksek. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o kişi ile karşılaşma şansın bu dönemde artıyor, bizden söylemesi! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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