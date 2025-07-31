Ağustos Kova Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu ay sana öyle bir enerji geliyor ki, adeta aşkın ve romantizmin doruklarına çıkacağın bir döneme giriş yapıyorsun. Çünkü 25 Ağustos itibarıyla Venüs, Aslan burcuna geçiş yaparak ilişkilerin boyutunu tamamen değiştirecek. Bu dönemde, ışıltı, uyum ve duygusal cesaretin ön plana çıkacağını söyleyebiliriz.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle daha çok sosyalleşebilir, birlikte bir kutlama yapabilirsiniz. Belki de bir süredir planladığın o romantik akşam yemeği için artık rezervasyon yaptırmalısın. Zira Venüs'ün geçişi, ilişkilerdeki uyumu ve aşkı arttırıyor.

Öte yandan eğer bekar isen kalbini hoplatan biri ile göz göze gelme ihtimalin oldukça yüksek. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o kişi ile karşılaşma şansın bu dönemde artıyor, bizden söylemesi! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…