9 Haziran - 15 Haziran Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzünde dikkat çeken bir hareketlilik var. Venüs ve Uranüs, bir araya gelerek burcun üzerinde etkili olacak bir kavuşum gerçekleştiriyorlar. Bu kavuşum, sinir sistemin üzerinde bazı etkiler yaratabilir. Biraz huzursuzluk hissedebilir, beklenmedik anlarda uykunun bölündüğünü fark edebilirsin. Bu durum seni biraz zorlasa da, panik yapma. Bu geçici bir durum ve gökyüzündeki hareketlilik sona erdikten kısa bir süre sonra normale döneceksin.

Bu hafta aynı zamanda Mars'ın enerjisi de seninle olacak. Bu enerji, daha aktif olmanı sağlayacak. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, hatta belki de evde biraz temizlik yapmak sana iyi gelebilir. Ancak burada önemli olan nokta, aşırıya kaçmamak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…