9 Haziran - 15 Haziran Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, merakla beklediğin haftalık burç yorumun geldi! Bu hafta neler olacak, hangi sürprizler seni bekliyor dersin? İşte sana biraz ipucu: Gökyüzünün aşk tanrıçası Venüs ve beklenmedik olayların gezegeni Uranüs, bu hafta bir araya geliyor ve bu kavuşum, aşk hayatını da büyük ölçüde etkileyecek.

Bu hafta, özel hayatında dönüşümler yaşanacak. Yeni başlangıçlar, yeni kararlar, yeni yollar kapıda! Belki de hayatının aşkını bulacak, belki de uzun zamandır düşündüğün bir kararı nihayet alacaksın. Kendine güven, cesaretini topla ve bu dönüşümlere açık ol. Unutma, her değişim yeni bir başlangıçtır ve senin için en iyisi neyse, o mutlaka olacaktır.

Belki de bu hafta, hayatının en önemli kararlarından birini almanın zamanı gelmiştir. Evlilik kararı almak mı? Evet, belki de bu hafta, hayatının aşkıyla bir ömür geçirmeye karar vereceksin. Ya da belki de evlat sahibi olmayı düşünme zamanı gelmiştir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...