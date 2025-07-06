7 Temmuz - 13 Temmuz Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta Uranüs, enerjik ve hızlı hareket eden İkizler burcunda yolculuğa çıkıyor. Bu da demek oluyor ki, zihinsel aktivitelerde hızlanma ve yoğunlaşma dönemine giriş yapıyoruz. Ancak bu durum, bedenin üst bölgelerinde, özellikle boyunda, gözlerde ve sinüslerde hassasiyet yaratma potansiyeli taşıyor.

Eğer sen de bu dönemde ekran başında çok zaman geçiriyorsan, bu durumun seni biraz zorlayabileceğini söylemeliyim. Gözlerinde aşırı yorgunluk, baş ağrısı veya boyunda tutulma gibi belirtilerle karşılaşabilirsin. Bu nedenle, ekran süreni kontrol altında tutman ve ergonomik düzenlemeler yapman oldukça önemli. Belki bir göz bandı, belki bir boyun yastığı ya da belki de bir bilgisayar gözlüğü... Kendi konforunu ön planda tutarak, bu dönemi daha rahat geçirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…