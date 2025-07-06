onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
7 Temmuz - 13 Temmuz Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Uranüs, enerjik ve hızlı hareket eden İkizler burcunda yolculuğa çıkıyor. Bu da demek oluyor ki, zihinsel aktivitelerde hızlanma ve yoğunlaşma dönemine giriş yapıyoruz. Ancak bu durum, bedenin üst bölgelerinde, özellikle boyunda, gözlerde ve sinüslerde hassasiyet yaratma potansiyeli taşıyor.

Eğer sen de bu dönemde ekran başında çok zaman geçiriyorsan, bu durumun seni biraz zorlayabileceğini söylemeliyim. Gözlerinde aşırı yorgunluk, baş ağrısı veya boyunda tutulma gibi belirtilerle karşılaşabilirsin. Bu nedenle, ekran süreni kontrol altında tutman ve ergonomik düzenlemeler yapman oldukça önemli. Belki bir göz bandı, belki bir boyun yastığı ya da belki de bir bilgisayar gözlüğü... Kendi konforunu ön planda tutarak, bu dönemi daha rahat geçirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Kova burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın