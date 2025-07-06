7 Temmuz - 13 Temmuz Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için kozmik bir dönüm noktası olacak. Uranüs, İkizler burcuna geçiş yapıyor ve bu, kariyerinde yeni bir çağın başlangıcı demek. Yaratıcılığınla ön plana çıkacağın işler, sosyal medya projeleri, dijital platformlarda gerçekleştireceğin yenilikçi çalışmalar ya da çocuklarla ilgili sektörlerde sana beklenmedik fırsatlar sunabilir.

İşte bu noktadan itibaren artık klasik yöntemlerin dışına çıkma, sıra dışı fikirlerinle fark yaratma zamanı geldi. Önümüzdeki dönemin başarılı tohumlarını bu hafta atabilirsin. İlerlemek için riske girme ve cesur olma zamanı!

Aşk hayatında ise Mars'ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte tutkuların alevlenmeye başlıyor. İlişkilerinde adrenalin seviyesi tavan yapıyor, çekim gücün artıyor. Ancak bu dönemde karşı taraf ile egosal çatışmalardan kaçınman gerekiyor. Flörtlerinde cesur davranışlar sergilemek, seni bir adım öne çıkarabilir. Yeni biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek ve bu kişi seni derinden etkileyebilir. Kalbin hızlanmaya, tutkun başrolü ele geçirmeye başlıyor. Bu hafta aşkta ve işte heyecan dolu anlar seni bekliyor! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…