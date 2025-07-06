7 Temmuz - 13 Temmuz Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için aşk rüzgarları estirecek bir dönem başlıyor. Mars'ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte, aşk hayatında tutkuların alevlenmeye ve kalbinin daha hızlı atmasına neden olacak bir sürece giriyorsun. Bu dönemde ilişkilerinde adrenalin seviyesi tavan yapacak, çekim gücün artacak ve seni adeta bir aşk manyağına dönüştürecek. Ancak unutma, bu dönemde karşı taraf ile egosal çatışmalardan kaçınman gerekiyor. Aksi halde, bu tutkulu dönem, bir anlık egosal çatışmalar yüzünden gölgelenebilir.

Flörtlerinde cesur davranışlar sergilemek, seni bir adım öne çıkarabilir. Yani, bu hafta aşk hayatında risk almanın tam zamanı! Yeni biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek ve bu kişi seni derinden etkileyebilir. Bu etkileyici kişi, kalbinin ritmini değiştirebilir ve tutkun başrolü ele geçirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…