5 Mayıs - 11 Mayıs Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, enerjini biraz düşürebilir ve fiziksel anlamda bir yavaşlama hissi yaşatabilir. Fakat kendini halsiz hissetmen, enerjinin düşük olduğu anlamına gelmez. Sadece biraz daha yavaş ve dikkatli hareket etmen gerektiğini hatırlatır.

Bu süreçte egzersizlerinizi ritmik ve istikrarlı bir şekilde yapman, enerji seviyeni dengede tutmana yardımcı olacaktır. Yani, bu hafta yoga veya meditasyon gibi hafif ve ritmik egzersizlere yönelmek enerjini yükseltebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…