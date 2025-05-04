5 Mayıs - 11 Mayıs Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında gizemli rüzgarlar esebilir. Gökyüzünde Venüs ve Plüton'un olumlu açısı, geçmişin tozlu raflarından tanıdığın bir yüzün yeniden sahneye çıkabileceğini gösteriyor. Bu kişi, seni yeniden etkisi altına almak için bir dizi çaba gösterebilir.

Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Söz konusu duyguların olduğunda karşılıklı güç oyunlarına kapılmamak oldukça önemli. Çünkü bu tip oyunlar, gerçek duygularını bulanıklaştırabilir ve seni anlık hırslarının esiri yapabilir. Bu durumda, aşkta yanlış tercihler yapma riskin artar. Bu yüzden bu hafta aşk hayatında attığın her adımı dikkatle atmalı, duygularını hırslarından ayrı tutmayı başarmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…