4 Ağustos - 10 Ağustos Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta burcunda meydana gelecek olan Dolunay'ın enerjisi, seni sarıp sarmalıyor. Bu enerji dalgası, vücudunun bazı bölgelerinde hassasiyet yaratabilir. Özellikle dolaşım sistemin, ayak bileklerin ve sinir uçların bu enerjiden nasiplenebilir.

Dolunayın bu etkisini dengeli bir şekilde yönetmek için topraklanma tekniklerine başvurabilirsin. Topraklanma, yeryüzüyle doğrudan temas kurarak vücudunun enerjisinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu teknikler, Dolunay'ın enerjisinin vücudunda yarattığı hassasiyeti azaltabilir ve enerjini dengede tutmana yardımcı olabilir.

Ayak masajı da bu dönemde oldukça faydalı olabilir. Ayrıca, çıplak ayakla doğada yürüme de denemelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…