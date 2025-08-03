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4 Ağustos - 10 Ağustos Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ın büyülü etkisi altında, seni yılın en derin ve en anlamlı içsel uyanışlarından birine doğru sürüklüyor. Bu süreçte, kim olduğunu, hayatta neye ihtiyacın olduğunu ve artık seninle birlikte olmayı hak etmeyen neyin olduğunu daha net bir şekilde göreceksin.

Merkür'ün enerjisi ile birleşen Dolunay, ilişkiler ve ortaklık konularını gündeme getirebilir. Belki bir iş birliğini yeniden değerlendirebilirsin. Bu dönemde, kariyerinde ilişkilerin önemi daha da belirginleşecek ve belki de bir süredir sürüncemede kalan bir proje sonunda netleşecek. Ancak Güneş ile Jüpiter karesi, özellikle ekip çalışmalarında “her şeyi ben bilirim” tavrına karşı dikkatli olman gerektiğini hatırlatıyor. 

Aşk hayatında ise Ay ile Venüs üçgeni, sürpriz romantik gelişmeleri işaret ediyor. Belki de uzun zamandır senden hoşlanan biri, nihayet cesaretini toplayıp sana açılabilir. Yeni bir flört ya da beklenmedik bir karşılaşma, kalbini hızla çarptırabilir ve seni heyecanlandırabilir. Bu hafta, aşkın sürprizlerle dolu olacağının sinyallerini alıyoruz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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