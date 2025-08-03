4 Ağustos - 10 Ağustos Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ın büyülü etkisi altında, seni yılın en derin ve en anlamlı içsel uyanışlarından birine doğru sürüklüyor. Bu süreçte, kim olduğunu, hayatta neye ihtiyacın olduğunu ve artık seninle birlikte olmayı hak etmeyen neyin olduğunu daha net bir şekilde göreceksin.

Merkür'ün enerjisi ile birleşen Dolunay, ilişkiler ve ortaklık konularını gündeme getirebilir. Belki bir iş birliğini yeniden değerlendirebilirsin. Bu dönemde, kariyerinde ilişkilerin önemi daha da belirginleşecek ve belki de bir süredir sürüncemede kalan bir proje sonunda netleşecek. Ancak Güneş ile Jüpiter karesi, özellikle ekip çalışmalarında “her şeyi ben bilirim” tavrına karşı dikkatli olman gerektiğini hatırlatıyor.

Aşk hayatında ise Ay ile Venüs üçgeni, sürpriz romantik gelişmeleri işaret ediyor. Belki de uzun zamandır senden hoşlanan biri, nihayet cesaretini toplayıp sana açılabilir. Yeni bir flört ya da beklenmedik bir karşılaşma, kalbini hızla çarptırabilir ve seni heyecanlandırabilir. Bu hafta, aşkın sürprizlerle dolu olacağının sinyallerini alıyoruz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…