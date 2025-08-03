4 Ağustos - 10 Ağustos Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta burcunda gerçekleşecek olan büyüleyici Dolunay'ın büyülü ışıltısı seni, yılın en derin ve en anlamlı içsel uyanışlarından birine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Bu büyülü yolculuk, seni kendini daha önce hiç olmadığı kadar canlı ve uyanık hissetmene yardımcı olacak.

Ay ile Venüs arasındaki harmonik üçgen ise sana romantizmin kapılarını ardına kadar açacak. Bu hafta, belki de uzun zamandır senden hoşlanan biri, nihayet cesaretini toplayıp sana duygularını açıkça ifade edebilir. Bu, senin için beklenmedik bir sürpriz olabilir, ancak aynı zamanda kalbini hızla çarptırabilir ve seni heyecanlandırabilir.

Yeni bir flört ya da beklenmedik bir karşılaşma, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Bu hafta, aşkın sürprizlerle dolu olacağının sinyallerini alıyoruz. Bu yüzden, kendini romantizmin büyülü dünyasına bırak ve bu sürprizlere açık ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…