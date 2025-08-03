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4 Ağustos - 10 Ağustos Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta burcunda gerçekleşecek olan büyüleyici Dolunay'ın büyülü ışıltısı seni, yılın en derin ve en anlamlı içsel uyanışlarından birine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Bu büyülü yolculuk, seni kendini daha önce hiç olmadığı kadar canlı ve uyanık hissetmene yardımcı olacak.

Ay ile Venüs arasındaki harmonik üçgen ise sana romantizmin kapılarını ardına kadar açacak. Bu hafta, belki de uzun zamandır senden hoşlanan biri, nihayet cesaretini toplayıp sana duygularını açıkça ifade edebilir. Bu, senin için beklenmedik bir sürpriz olabilir, ancak aynı zamanda kalbini hızla çarptırabilir ve seni heyecanlandırabilir.

Yeni bir flört ya da beklenmedik bir karşılaşma, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Bu hafta, aşkın sürprizlerle dolu olacağının sinyallerini alıyoruz. Bu yüzden, kendini romantizmin büyülü dünyasına bırak ve bu sürprizlere açık ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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