30 Haziran - 6 Temmuz Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu, sinir sistemini biraz hassaslaştırabilir. Teknoloji ve sosyal medya bombardımanı altında kalman, zihinsel yorgunlukları artırabilir. Bu yüzden, belki de biraz teknoloji detoksu yapmanın tam zamanı.

Hafta sonuna geldiğimizde ise sağlığına biraz daha özen göstermen gerekecek. Bol bol su içmeyi ve doğal, işlenmemiş gıdalarla beslenmeyi unutma. Bu, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın için önemli. Unutma, sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir zihin demektir. Bu hafta biraz dalgalı geçse de, senin her şeyi aşabilecek güçte olduğunu da biliyoruz! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…