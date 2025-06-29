30 Haziran - 6 Temmuz Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında adeta bir fırtına kopacak. Yeni ve alışılmışın dışında ilişkiler, hayatının tam kalbine yerleşmeye hazırlanıyor. Özgürlük ihtiyacın tavan yapmış durumda ve bu dönemde partnerinle aynı dili konuşmak için çaba sarf etmen gerekiyor. Kendini ifade etmekten çekinme, çünkü bu dönemde duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmek, ilişkilerinde daha fazla anlayış ve uyum sağlayacaktır.

Bir yandan da, İkizler burcuna yolculuk yapan Venüs'ün etkisi altında, aşk hayatında yeni başlangıçlar ve kalbinin ritmini hızlandıracak yenilikler seni bekliyor olabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır olmalısın. Hadi, cesurca bu fırsatları değerlendir ve hayatının akışını değiştirecek adımlar atmaktan çekinme. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…