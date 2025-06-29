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30 Haziran - 6 Temmuz Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 30 Haziran - 6 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında adeta bir fırtına kopacak. Yeni ve alışılmışın dışında ilişkiler, hayatının tam kalbine yerleşmeye hazırlanıyor. Özgürlük ihtiyacın tavan yapmış durumda ve bu dönemde partnerinle aynı dili konuşmak için çaba sarf etmen gerekiyor. Kendini ifade etmekten çekinme, çünkü bu dönemde duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmek, ilişkilerinde daha fazla anlayış ve uyum sağlayacaktır.

Bir yandan da, İkizler burcuna yolculuk yapan Venüs'ün etkisi altında, aşk hayatında yeni başlangıçlar ve kalbinin ritmini hızlandıracak yenilikler seni bekliyor olabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır olmalısın. Hadi, cesurca bu fırsatları değerlendir ve hayatının akışını değiştirecek adımlar atmaktan çekinme. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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