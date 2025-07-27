28 Temmuz - 3 Ağustos Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için biraz dalgalı bir dönem olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki hareketlilik, Merkür ile Uranüs arasında yaşanan kare ile zihinsel dengenin biraz sarsılmasına neden olabilir. Özellikle bu dönemde ev ve iş hayatını bir dengeye oturtmakta zorlanıyor olabilirsin. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun çözümü aslında senin elinde. Yeni planlar yapmak, belki de bir yolculuk planlamak veya yeni bir hobiye yönelmek, bu dönemi daha rahat geçirmene yardımcı olabilir.

Haftanın sonuna doğru ise gökyüzünde Mars ile Jüpiter arasında oluşacak üçgen, seni motive edecek ve enerjini yükseltecek. Özellikle teknolojiye ilgi duyuyor, yaratıcı projeler üretiyor ya da inovatif fikirler peşinde koşuyorsan, bu dönem tam sana göre. Bu enerjiyi kullanarak, hayallerini gerçekleştirmek için önemli adımlar atabilirsin.

Aşk hayatında ise uzun zamandır üzerinde düşündüğün, kalbini meşgul eden konular netleşmeye başlıyor. İç sesin seni doğru yönlendirecek ve belki de bir arkadaş ortamında tanışacağın yeni bir kişi ya da eski bir flört, hayatına yeni bir renk katacak. Cesur ol ve kalbine güven, çünkü evren bu dönemde senin lehine çalışıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…