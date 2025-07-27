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28 Temmuz - 3 Ağustos Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta kalbindeki dalgalı suların durulmaya başladığını hissedeceksin. Aşk hayatında belki de aylardır, belki de yıllardır kafa yorduğun, uykularını kaçıran, kalbini meşgul eden konular nihayet netleşmeye başlıyor. İç sesin, o derin ve bilge sesin, seni doğru yönlendirecek. Belki de bir arkadaş toplantısında, belki de tamamen beklenmedik bir yerde, tanışacağın yeni bir kişi ya da belki de eski bir flört, hayatına yeni bir renk, belki de bir gökkuşağı katacak.

Bu hafta cesur ol, kalbine güven ve evrenin senin lehine çalıştığını unutma. Evren, senin için en iyisini istiyor ve bu dönemde, tüm yıldızlar senin için doğru pozisyonda. Bu yüzden, kalbinin sesini dinle ve onunla birlikte dans et. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır ol. Bu sayfa belki de en güzel hikayeleri yazacağın bir sayfa olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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