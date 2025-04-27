28 Nisan - 4 Mayıs Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta finansal durumunla ilgili bütün taşlar yerinden oynayacak. Zira, beklenmedik bir anda kapına çalacak olan fırsatlarla karşılaşabilirsin... Eğer bu noktada doğru yatırımları gerçekleştirebilirsen, evrenin sana sunduğu bu armağanı toplama şansın olabilir.

Tam da bu noktada Plüton'un burcundaki geri hareketi, derinlemesine psikolojik süreçlerin harekete geçirilmesi kaçınılmaz. Bu durum, iç dünyanda bazı dalgalanmalar yaratabilir. Bu sebeple dikkatli olman, adımlarını dengeli bir biçimde atman ve iç sesini dinlemen gerekiyor. Hata yapma ihtimaline karşı korumasız da olabilirsin, bu sebeple şansını en verimli şekilde kullanmaya gayret etmelisin. Kazanma hırsıyla hareket ederken, risklerin farkında olman ve süreci dikkatle yönetmen büyük önem taşıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…