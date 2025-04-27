28 Nisan - 4 Mayıs Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta maddi açıdan tüm kartların yeniden karılıyor. Hatta hiç beklemediğin bir anda fırsatlar kapını çalıyor... İşte tam da bu noktada doğru yatırımlar yapmayı başarırsan, evrenin sana sunduğu bu ödülü toplayabilirsin.

Ancak, Plüton'un burcunda geri hareketine başladığı bu dönemde, derin psikolojik süreçlerin tetiklenmesi kaçınılmaz. Bu durum, iç dünyanda bazı dalgalanmalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli olmalı, adımlarını dengeli bir şekilde atmalı ve iç sesini dikkatle dinlemelisin. Hata yapmaya karşı savunmasız olabilirsin, bu yüzden şansını en iyi şekilde kullanmaya özen göstermelisin. Kazanma hırsıyla oynarken, risklerin farkında olmalı ve süreci dikkatlice yönetmelisin.

Aşk konusunda ise, kendine olan güveninin arttığı bir döneme giriyorsun. Plüton'un burcundaki geri hareketi seni şaşırtıcı bir şekilde öz güvenli ve kendinden emin hale getiriyor. Yeni bir aşka yelken açmak ya da mevcut ilişkini daha ciddi bir seviyeye taşımak için mükemmel bir zaman. Bu hafta aşkta her zamankinden çok daha cesur adımlar atabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...