26 Mayıs - 1 Haziran Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için çok özel bir hafta olacak gibi görünüyor. Merkür ve Plüton'un gökyüzünde oluşturduğu uyum, senin zihinsel dönüşümünü hızlandırıyor ve bu, seni çevresel faktörlere karşı daha hassas hale getiriyor. hissedebilirsin.

Kimyasal kokulara karşı duyarlılığın artabilir. Belki de parfümünün kokusunu daha yoğun algılarsın ya da temizlik malzemelerinin kokusu sana daha rahatsız edici gelir. Yapay ışıklar da senin için daha fazla rahatsızlık yaratabilir. Bilgisayarın ya da televizyonun ışığına karşı daha fazla hassas olabilirsin. Gürültüye karşı da bedenin daha fazla tepki verebilir. Galiba bu haftayı biraz sakin geçirmen gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…