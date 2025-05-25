26 Mayıs - 1 Haziran Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta hareket dolu yeni bir dönemin habercisi. İş hayatında belki de her zamanki gibi bir hafta geçirebilirsin, ama maddi konulara geldiğimizde işler biraz daha heyecanlı bir hal alabilir. Hatta, bu hafta belki de hiç beklemediğin bir anda cüzdanını şişirecek bir kazanç veya belki de bir harcama kapını çalabilir.

Dikkatini çekmek istediğimiz bir konu var, özellikle haftanın ikinci yarısında. Merkür ve Plüton'un oluşturduğu üçgen açı, senin için beklenmedik bir gelir kapısı olabilir. Kim bilir, belki bir yatırımının karşılığını alırsın, belki de hiç ummadığın bir yerden ciddi bir miktar para eline geçer. Ne olursa olsun, bu hafta maddi konularla ilgili sürprizler seni bekliyor olacak. Bereketli kazançlar için sen de çalışmalarına odaklan, belki daha fazlası senin olur. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…