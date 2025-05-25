26 Mayıs - 1 Haziran Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için birçok sürprizle dolu olacak. Kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanı geldi. Çünkü özellikle haftanın ilk günlerinde meydana gelecek olan Merkür ve Plüton'un oluşturduğu etkileyici açı, güçlü ve etkileyici bir kişiyle kuracağın iletişimin kapısını aralayabilir. Bu kişiyle kuracağın bağ ve sağlayacağın network, sana uzun vadeli fırsatlar sunabilir. Bu fırsatlar, belki de hayatını tamamen değiştirecek bir dönüm noktası olabilir.

Bu hafta senin için maddi kazanç ve güçlenme odaklı olacak. Hedeflerini daha da yükseğe çıkar ve ilerlemek için kendini göstermekten çekinme. Şimdi rakiplerine karşı gücünü gösterme ve onları geride bırakma zamanı. Gücünü eline al ve kendine güven. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…