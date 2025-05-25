26 Mayıs - 1 Haziran Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Kariyer hayatında belki de rutin bir hafta olacak. Lakin parayla ilgili konular biraz daha heyecanlı olabilir... Hatta bu hafta ani bir kazanç ya da harcama kapını çalabilir.

Özellikle haftanın ikinci gücünde Merkür ve Plüton'un oluşturduğu üçgen açı, senin için beklenmedik bir gelir kapısı olabilir. Belki bir yatırımının meyvesini toplarsın, belki de hiç beklemediğin bir yerden bir miktar para eline geçer. Her ne olursa olsun, bu hafta maddi konularla ilgili sürprizler seni bekliyor olacak. Bereketli kazançlar için sen de çalışmaya odaklan ki daha fazlası senin olsun!

Peki, aşk hayatında neler olacak? İkizler Yeni Ayı, bu hafta senin için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Sosyal çevrende yeni biriyle tanışabilirsin. Belki bir arkadaşının doğum günü partisinde ya da bir iş toplantısında karşına çıkan kişi, hayatına yeni bir renk katacak. Aşkın, yani kalbinin sesine kulak ver! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…