26 Mayıs - 1 Haziran Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için adeta bir enerji fırtınası olacak gibi görünüyor. Neden mi? Çünkü İkizler Yeni Ayı'nın gücü, hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini işaret ediyor. Peki, bu yeni sayfada neler olacak, hangi heyecan verici olaylar seni bekliyor? Hadi gel, birlikte keşfedelim!

Öncelikle, aşk hayatına bir göz atalım: Sosyal çevrende yeni biriyle tanışabilirsin. Belki de bir arkadaşının doğum günü partisinde karşına çıkacak biri, belki de bir iş toplantısında tanışacağın biri... Kim olduğunu bilemiyoruz ama şunu biliyoruz ki; bu kişi, hayatına yeni bir renk katacak ve kalbinde yeni bir aşkın tohumlarını ekecek.

Bu hafta aşkın sesine kulak ver, kalbinin ritmine ayak uydur ve romantizmin tadını çıkar. Bu arada aşk kadar sosyal hayatın da renkli olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…