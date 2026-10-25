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Kova Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, hafta ev alanında yükselen dolunayla evde sakin kalmak, mutfakta keyifli bir yemek pişirmek ve yakınlarınla vakit geçirmek sana iyi geliyor. Gözlerin ve belin uzun süre ekran ya da ev işi yüzünden yorulabilir; her saat başı kalkıp küçük bir yürüyüş yapmak iyi gelir. Güneş kariyer alanında olduğu için iş yükünün omuzlarına binmesi mümkün; omuz çevirme hareketi rahatlatır. Merkür'ün geri adımı sürerken yeni bir terapi ya da plan başlatmak yerine mevcut rutinini koru. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçişi kol, el ve akciğer bölgenle ilgili yorgunluk getirebilir; temiz havada kısa bir yürüyüş yap. Hafta sonu bacaklarını yastığa yaslayarak on dakika uzanmak dolaşımına yardımcı olur. Kısa bir esneme yeter.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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