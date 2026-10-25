Sevgili Kova, hafta ev alanında yükselen dolunayla evde sakin kalmak, mutfakta keyifli bir yemek pişirmek ve yakınlarınla vakit geçirmek sana iyi geliyor. Gözlerin ve belin uzun süre ekran ya da ev işi yüzünden yorulabilir; her saat başı kalkıp küçük bir yürüyüş yapmak iyi gelir. Güneş kariyer alanında olduğu için iş yükünün omuzlarına binmesi mümkün; omuz çevirme hareketi rahatlatır. Merkür'ün geri adımı sürerken yeni bir terapi ya da plan başlatmak yerine mevcut rutinini koru. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçişi kol, el ve akciğer bölgenle ilgili yorgunluk getirebilir; temiz havada kısa bir yürüyüş yap. Hafta sonu bacaklarını yastığa yaslayarak on dakika uzanmak dolaşımına yardımcı olur. Kısa bir esneme yeter.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…