23 Haziran - 29 Haziran Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, hafta sonuna doğru adeta bir enerji patlaması yaşayabilirsin! Kendi bedeninin neler yapabileceğini daha net bir şekilde fark etmeye başlayacaksın. Bu, belki de uzun zamandır ertelediğin bir spor aktivitesine başlamak için mükemmel bir zaman olabilir. Kim bilir, belki de içinde saklı kalmış bir yoga ustası ya da bir dansçı vardır!

Tam da bu noktada Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, sağlıkla ilgili konularda önemli kararlar almanı sağlayacak. Bu, belki de uzun süredir ihmal ettiğin bir sağlık sorununu ele almak için mükemmel bir fırsat olabilir. Dişlerin, kemiklerin ve eklemlerin üzerinde durman gereken alanlar olabilir. Belki de bir diş hekimi randevusu ayarlamak ya da bir fizyoterapist ile görüşmek için tam zamanıdır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…