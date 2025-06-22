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23 Haziran - 29 Haziran Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Haziran - 29 Haziran haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, hafta sonuna doğru adeta bir enerji patlaması yaşayabilirsin! Kendi bedeninin neler yapabileceğini daha net bir şekilde fark etmeye başlayacaksın. Bu, belki de uzun zamandır ertelediğin bir spor aktivitesine başlamak için mükemmel bir zaman olabilir. Kim bilir, belki de içinde saklı kalmış bir yoga ustası ya da bir dansçı vardır! 

Tam da bu noktada Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, sağlıkla ilgili konularda önemli kararlar almanı sağlayacak. Bu, belki de uzun süredir ihmal ettiğin bir sağlık sorununu ele almak için mükemmel bir fırsat olabilir. Dişlerin, kemiklerin ve eklemlerin üzerinde durman gereken alanlar olabilir. Belki de bir diş hekimi randevusu ayarlamak ya da bir fizyoterapist ile görüşmek için tam zamanıdır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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