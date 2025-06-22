23 Haziran - 29 Haziran Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta Merkür'ün Satürn ile olumlu bir açı oluşturduğunu fark ediyoruz. Bu, iş hayatında daha keskin ve net kararlar alabileceğin ve belki de o yarım kalan projeleri tamamlama, sorumluluklarını bir düzene sokma fırsatını yakalayabileceğin bir zaman dilimini işaret ediyor. Yani, bu hafta senin için, iş hayatında planlı ve stratejik adımlar atmanın en uygun olduğu bir dönem olacak.

Haftanın ortasında meydana gelecek olan Yeni Ay'ın etkisini de hissedeceksin. Bu, günlük iş rutinlerinde veya çalışma ortamında yeni başlangıçların kapısını aralayabilir. Belki de yeni bir proje üzerinde çalışma, yeni bir iş birliği kurma ya da yeni bir ortaklık anlaşması yapma fırsatı yakalayabilirsin. Yani, bu dönemde gözlerini dört açmak ve fırsatları kaçırmamak adına dikkatli olman senin yararına olacaktır.

Bu hafta, iş hayatında yeni adımlar atmak ve belki de kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geç! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…