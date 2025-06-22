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23 Haziran - 29 Haziran Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 23 Haziran - 29 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Haziran - 29 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, hafta sonunda Merkür'ün Satürn ile dansında olumlu bir açı oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bu, iş hayatında daha keskin ve net kararlar almanın zamanı olduğunu işaret ediyor. Yani, belki de o yarım kalan projeleri tamamlamak, sorumluluklarını bir düzene sokmak için mükemmel bir zaman hafta seni bekliyor. Bu dönemde iş hayatında planlı ve stratejik adımlar atman en iyisi olacaktır.

Hafta ortasında etkisini göstermeye başlayan Yeni Ay ise günlük iş rutinlerinde veya çalışma ortamında yeni başlangıçlara vesile olabilir. Belki yeni bir proje, yeni bir iş birliği ya da ortaklık söz konus olabilir. Yani gözünü dört açsan iyi edersin! 

Aşk hayatına gelirsek, Merkür'ün Aslan burcuna geçişiyle birlikte kendini ifade etme kapasitende bir artış gözlemleyebilirsin. Bekar Kova burçları, bu hafta ilgi çekici sohbetler, zekice atılan flörtleşme adımlarıyla karşılaşabilirler. Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Tabii eğer ilişkisi olan Kova burcu isen partnerleriyle daha yaratıcı, daha heyecan verici bir iletişim kurabilirler. Belki de bu hafta, ilişkindeki iletişim kalıplarını yeniden şekillendirmenin, daha renkli ve eğlenceli bir dil oluşturmanın tam sırası. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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