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23 Haziran - 29 Haziran Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Haziran - 29 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 23 Haziran - 29 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Merkür, Aslan burcuna geçiş yapıyor ve bu durum kendini ifade etme yeteneklerini önemli ölçüde etkiliyor. Belki de daha önce hiç olmadığı kadar kendini açık ve net bir şekilde ifade edebileceksin. 

Tam da bu noktada eğer bekar bir Kova burcuysan, bu hafta bir sürprizle karşılaşabilirsin. Belki de bir süredir gözünüzün üzerinde olduğu o kişiyle ilginç, zekice ve flört dolu bir sohbet fırsatı bulabilirsin. Bu sohbet ise aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir.

Eğer bir ilişkisi olan bir Kova burcuysan, özellikle bu hafta sonu partnerinle olan iletişiminde yeni bir boyut keşfedebilirsin. Daha yaratıcı, daha heyecan verici ve daha renkli bir dil kullanarak, ilişkindeki iletişim kalıplarını yeniden şekillendirebilirsin. Bu, ilişkini daha eğlenceli ve tatmin edici bir hale getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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