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21 Temmuz - 27 Temmuz Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik, senin enerjini etkileyebilir ve bu da seni biraz huzursuz hissettirebilir. Güneş ile Plüton arasındaki karşıtlık, zihinsel gerilimlere yol açabilir ve bu da baş ağrısı, boyun tutulmaları ya da çene sıkmalarına neden olabilir. Biliyoruz ki bu tür rahatsızlıklar, günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Ama endişelenme, çünkü hafta sonuna doğru Aslan Yeni Ay’ı, hayatına yeni bir ışık getirecek.

Aslan Yeni Ay’ı, ilişkilerini ve bedenini yeniden şekillendirecek bir enerjiye sahip. Bu enerji, hayatına yeni bir soluk getirecek ve seni daha enerjik hissettirecek. Bu süreçte meditasyon, nefes egzersizleri ve terapi gibi teknikler, hem ruhsal hem de bedensel olarak rahatlamanı sağlayabilir. Bu teknikler, stresini azaltmanı ve enerjini yeniden dengelemeni sağlar.

Bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayır. Kendi ihtiyaçlarını önemseyerek, bu enerjik dönüşümü daha kolay bir şekilde yönetebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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