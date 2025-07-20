21 Temmuz - 27 Temmuz Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın hemen başında, Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni geçmişte yarım kalmış bir iş birliği ya da tamamlanmamış bir ilişki ile yeniden karşı karşıya getirebilir. Bu yüzleşme, hayatındaki birçok şeyi değiştirecek bir dönüm noktası olabilir.

Hafta ortasında ise Güneş, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu geçişle birlikte, ilişkiler, ortaklıklar ve hayatında var olan tüm 'ikilikler' ön plana çıkıyor. Bu durum, hayatındaki birçok şeyi yeniden değerlendirmene ve belki de bazı önemli kararlar almana neden olabilir. Tam da bu noktada açıkça söyleyebiliriz ki iş ortaklıklarında daha açık, daha hırslı ve daha stratejik olmanın tam zamanı. Hadi, 'kontrolü' eline al ve ilerlemeye odaklan.

Aşk hayatında ise Yeni Ay ile birlikte karar verme zamanı geliyor. Belki de yeni bir ilişkiye adım atacaksın ya da mevcut ilişkin daha resmi bir zemine taşınacak. İlişkilerinde denge ve saygı arayışın, bu hafta seni belki de hiç beklemediğin biriyle karşılaştırabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni başlangıçlar yapmanı sağlayacak önemli kararlar seni bekliyor. Kalbinin sesini dinle... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…