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21 Temmuz - 27 Temmuz Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Temmuz - 27 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın hemen başında, Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni geçmişte yarım kalmış bir iş birliği ya da tamamlanmamış bir ilişki ile yeniden karşı karşıya getirebilir. Bu yüzleşme, hayatındaki birçok şeyi değiştirecek bir dönüm noktası olabilir.

Hafta ortasında ise Güneş, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu geçişle birlikte, ilişkiler, ortaklıklar ve hayatında var olan tüm 'ikilikler' ön plana çıkıyor. Bu durum, hayatındaki birçok şeyi yeniden değerlendirmene ve belki de bazı önemli kararlar almana neden olabilir. Tam da bu noktada açıkça söyleyebiliriz ki iş ortaklıklarında daha açık, daha hırslı ve daha stratejik olmanın tam zamanı. Hadi, 'kontrolü' eline al ve ilerlemeye odaklan. 

Aşk hayatında ise Yeni Ay ile birlikte karar verme zamanı geliyor. Belki de yeni bir ilişkiye adım atacaksın ya da mevcut ilişkin daha resmi bir zemine taşınacak. İlişkilerinde denge ve saygı arayışın, bu hafta seni belki de hiç beklemediğin biriyle karşılaştırabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni başlangıçlar yapmanı sağlayacak önemli kararlar seni bekliyor. Kalbinin sesini dinle... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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