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21 Temmuz - 27 Temmuz Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 21 Temmuz - 27 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk rüzgarları senin için farklı bir yöne esiyor. Yeni Ay'ın gelişiyle birlikte, aşk hayatında önemli kararlar alma vakti geldi çattı. Belki yeni bir aşka yelken açacak, belki de mevcut ilişkinin statüsünü bir üst seviyeye çıkaracaksın. İlişkilerinde denge ve saygıya olan tutkun, bu hafta seni hiç beklemediğin biriyle, belki de hayatının aşkıyla karşılaştırabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak önemli kararlar seni bekliyor. 

Aslan Yeni Ay'ının enerjisi ile kalbinin sesini dinlemeyi ise sakın unutma, çünkü o seni doğru yola yönlendirecek. Heyecan dolu bir hafta seni bekliyor! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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