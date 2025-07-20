21 Temmuz - 27 Temmuz Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta aşk rüzgarları senin için farklı bir yöne esiyor. Yeni Ay'ın gelişiyle birlikte, aşk hayatında önemli kararlar alma vakti geldi çattı. Belki yeni bir aşka yelken açacak, belki de mevcut ilişkinin statüsünü bir üst seviyeye çıkaracaksın. İlişkilerinde denge ve saygıya olan tutkun, bu hafta seni hiç beklemediğin biriyle, belki de hayatının aşkıyla karşılaştırabilir. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak önemli kararlar seni bekliyor.

Aslan Yeni Ay'ının enerjisi ile kalbinin sesini dinlemeyi ise sakın unutma, çünkü o seni doğru yola yönlendirecek. Heyecan dolu bir hafta seni bekliyor! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…