21 Nisan - 27 Nisan Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta biraz yorgun hissedebilirsin kendini. Mars'ın oluşturduğu baskı ve stres, sırt ve kas ağrılarına neden olabilir.

Öte yandan Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'ın enerjisi ile uzun süreli koşturmacalar, telaşlar ve yorgunluklar da söz konusu olabilir. Bu yüzden rutin sağlık kontrollerini aksatmamalısın. Hatta stres kaynaklı hormon sorunlarına dikkat etmelisin. Bunu da söylemeliyiz ki stres, libidonu da düşürebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...