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21 Nisan - 27 Nisan Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Nisan - 27 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta hayatında büyük bir değişim ve hareketlilik söz konusu olacak. Aman dikkat et, zira bu durum aşkı biraz ihmal etmene neden olabilir. İş hayatına odaklanmak konusunda seni destekleyen Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay enerjisi, sevdiklerinile aranı biraz açabilir. Belki hafta içini yoğun geçirsen de hafta sonunu ailene ve özellikle de partnerine ayırmanın bir yolunu bulmalısın, ne dersin? 

Peki, ya bekarlar? Bekalar için de durum aynı gibi, aşka ayıracak zaman bulamayabilirsin. Hatta flörtleştiğin kişiden gelen mesajları dahi görmeyebilirsin. Dikkatli ol, bu dönemde istemeden yalnız kalabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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