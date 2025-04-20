21 Nisan - 27 Nisan Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta hayatında büyük bir değişim ve hareketlilik söz konusu olacak. Aman dikkat et, zira bu durum aşkı biraz ihmal etmene neden olabilir. İş hayatına odaklanmak konusunda seni destekleyen Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay enerjisi, sevdiklerinile aranı biraz açabilir. Belki hafta içini yoğun geçirsen de hafta sonunu ailene ve özellikle de partnerine ayırmanın bir yolunu bulmalısın, ne dersin?

Peki, ya bekarlar? Bekalar için de durum aynı gibi, aşka ayıracak zaman bulamayabilirsin. Hatta flörtleştiğin kişiden gelen mesajları dahi görmeyebilirsin. Dikkatli ol, bu dönemde istemeden yalnız kalabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...