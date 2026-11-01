Sevgili Kova, burcundaki Plüton bedenine derin bir yenilenme ihtiyacı getiriyor ve zaman zaman yorgunluk hissettirebilir; hafta boyunca mola vermeyi ihmal etme. Haftanın ortasında Güneş ile Merkür'ün kavuşumu onuncu evinde iş gerginliğini başına, ensene ve çene kaslarına yansıtabilir. Yedinci evinde birbirine yaklaşan Mars ve Jüpiter ilişkilerdeki hareketlilik yüzünden nabzını yükseltebilir. Dokuzuncu evinde geri hareketli Venüs bacaklarındaki ve kalçandaki gerginliği çözüyor. Üçüncü evindeki geri hareketli Satürn ile Neptün kollarında ve solunumunda yorgunluk hissettirebilir. Öğün saatlerini sabit tut, gün içinde derin nefes egzersizi yap, ekran başında kısa esnemeler ver ve akşam telefonu erken bırak. Akşamları hafif bir germe seansı dolaşımını ve uykunu destekler. Kafein miktarını azaltmak nabzını da dengeler.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…