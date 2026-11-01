article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Kova Burcu chevron-right-grey 2 Kasım - 8 Kasım Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Kasım - 8 Kasım haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 2 Kasım - 8 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, haftanın ortasında Güneş ile Merkür'ün kavuşumu onuncu evinde kariyerindeki prim ve ek gelir konusunu yeniden hesaplamanı gerektirebilir. Yedinci evinde birbirine yaklaşan Mars ve Jüpiter ortakla birlikte yapılacak iri bir harcama önerisini masaya koyuyor; paylaşım oranlarını yazıya dökmeden adım atma. Dokuzuncu evinde geri hareketli Venüs eğitim ve yurt dışı kaynaklı harcamalarını tartmana yardım ediyor; Venüs ile Jüpiter'in sekstili bu konuda tatmin edici bir çözüm sunabilir. Burcundaki Plüton gelir anlayışında dönüşüm yaratıyor. Ulaşım ve iletişim harcamalarına bir göz at, paylaşılan alışverişte kendi payını önceden bildir ve sabit ödemelerin tarihini telefonuna ekle. Hafta sonu Ay'ın Venüs'le buluşması ödeme planını sakin bir kafayla yapmana yardım eder.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın