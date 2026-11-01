Sevgili Kova, haftanın ortasında Güneş ile Merkür'ün kavuşumu onuncu evinde kariyerindeki prim ve ek gelir konusunu yeniden hesaplamanı gerektirebilir. Yedinci evinde birbirine yaklaşan Mars ve Jüpiter ortakla birlikte yapılacak iri bir harcama önerisini masaya koyuyor; paylaşım oranlarını yazıya dökmeden adım atma. Dokuzuncu evinde geri hareketli Venüs eğitim ve yurt dışı kaynaklı harcamalarını tartmana yardım ediyor; Venüs ile Jüpiter'in sekstili bu konuda tatmin edici bir çözüm sunabilir. Burcundaki Plüton gelir anlayışında dönüşüm yaratıyor. Ulaşım ve iletişim harcamalarına bir göz at, paylaşılan alışverişte kendi payını önceden bildir ve sabit ödemelerin tarihini telefonuna ekle. Hafta sonu Ay'ın Venüs'le buluşması ödeme planını sakin bir kafayla yapmana yardım eder.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…