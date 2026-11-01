Sevgili Kova, hafta kariyer ve görünürlük alanında yoğun bir tempoyla başlıyor. Haftanın ortasında Güneş ile Merkür'ün kavuşumu onuncu evinde iş hayatındaki bir sorumluluğu ya da pozisyonu netleştiriyor. İlk günlerde Ay'ın Aslan'da Mars ve Jüpiter'e yaklaşması yedinci evinde ilişkileri hareketlendiriyor ve ortaklarla cesur bir konuşma getiriyor. Başak'tan geçen Ay sekizinci evinde ortak kaynakları öne çıkarıyor. Burcundaki Plüton dönüşüm duygunu güçlendiriyor.

Maddi olarak kariyerindeki bir prim ya da ek gelir konusu Merkür retrosuyla yeniden hesap gerektirebilir. Venüs ile Jüpiter'in sekstili yurt dışı ya da eğitim giderlerinde tatmin edici bir çözüm sunabilir.

Peki ya aşk? Dokuzuncu evinde geri hareketli Venüs uzakta kalan birini ya da vazgeçilmiş bir hayali hatırlatıyor. Partnerinle birlikte yeni bir yer keşfetmek yakınlığı artırır. Bekar Kova ise çevrimiçi bir ortamda ya da bir etkinlikte yeni biriyle tanışabilir; kısa bir mesajla başlamak yeterli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…