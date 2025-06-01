2 Haziran - 8 Haziran Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta oldukça ilginç bir dönem olabilir. Gökyüzünün iki önemli figürü, hızlı düşünme ve iletişim gezegeni Merkür ile güçlü dönüşümleri temsil eden Plüton, bir uyum içerisinde hareket ediyor. Bu uyum, zihinsel bir dönüşümü tetikleyecek ve belki de hayatına yeni bir bakış açısı kazandıracak.

Bu dönemde, çevrendeki faktörlere karşı hassasiyetinin arttığını fark edebilirsin. Belki de daha önce hiç dikkat etmediğin detaylar, şimdi gözüne çarpacak. Kimyasal kokulara, yapay ışıklara ya da gürültüye karşı bedeninin daha fazla tepki verdiğini hissedebilirsin. Bu durum, belki de bir parfümün kokusunu daha yoğun algılamanı sağlayacak ya da bir ışığın altında daha fazla zaman geçirmene neden olacak.

Gürültüye karşı hassasiyetinin artması ise, belki de sessizliği daha çok arzulamana ve onun değerini daha çok anlamana yol açacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…