2 Haziran - 8 Haziran Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta yıldızların sana ne söylediğine bir göz atalım mı? Gökyüzünde Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu, cüzdanını gülümsetecek bir müjdenin habercisi olabilir. Belki beklenmedik bir maaş zammı, hiç ummadığın bir yerden gelecek bir yatırım fırsatı ya da miras kapını çalabilir.

Evrenin sürprizlerle dolu enerjisi bu hafta senin için emeksiz kazanılanın habercisi olabilir. Onca yorgunluk yerine kapını çalan fırsatlar hayatını güzelleştirebilir. Haftanın şanslısı sen olacaksın gibi!

Aşk mevzularına gelince, Venüs'ün İkizler burcunda seyahat ettiği bu dönem, kalbinin ritmini hızlandıracak bir enerjiyle dolu. Eğlenceli, hafif ve flört dolu bir atmosfer seni bekliyor. Güneş ve Venüs'ün kavuşumu ise yeni bir aşka yelken açman için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o kişiyle tanışmanın tam zamanıdır. Eğer zaten bir ilişkin varsa tüm bu enerjilerle tutkulu ve şehvetli bir aşk için kısa bir tatil planı da yap deriz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…