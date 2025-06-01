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2 Haziran - 8 Haziran Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
2 - 8 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 2 Haziran - 8 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Haziran - 8 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta yıldızların sana ne söylediğine bir göz atalım mı? Gökyüzünde Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu, cüzdanını gülümsetecek bir müjdenin habercisi olabilir. Belki beklenmedik bir maaş zammı, hiç ummadığın bir yerden gelecek bir yatırım fırsatı ya da miras kapını çalabilir. 

Evrenin sürprizlerle dolu enerjisi bu hafta senin için emeksiz kazanılanın habercisi olabilir. Onca yorgunluk yerine kapını çalan fırsatlar hayatını güzelleştirebilir. Haftanın şanslısı sen olacaksın gibi

Aşk mevzularına gelince, Venüs'ün İkizler burcunda seyahat ettiği bu dönem, kalbinin ritmini hızlandıracak bir enerjiyle dolu. Eğlenceli, hafif ve flört dolu bir atmosfer seni bekliyor. Güneş ve Venüs'ün kavuşumu ise yeni bir aşka yelken açman için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o kişiyle tanışmanın tam zamanıdır. Eğer zaten bir ilişkin varsa tüm bu enerjilerle tutkulu ve şehvetli bir aşk için kısa bir tatil planı da yap deriz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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