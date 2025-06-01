2 Haziran - 8 Haziran Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzünün büyülü ışıkları altında, Venüs'ün İkizler burcunda dans ediyor. Sen ise kalbinin hızla çarpmasına neden olacak bir enerjiyle dolup taşıyorsun. İşte bu enerjiyle birlikte yaşamına biraz daha eğlence, hafiflik ve flört dolu bir atmosfer katmanın tam sırası.

Gökyüzünün en parlak yıldızları Güneş ve Venüs'ün birleştiği bu özel dönem, yeni bir aşka yelken açman için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Belki de hayatına yeni birini dahil etmek, kalbinin ritmini değiştirmek için en doğru zaman. Kim bilir, belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle tanışmanın tam zamanıdır.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemdeki tüm bu enerjilerle tutkulu ve şehvetli bir aşk için kısa bir tatil planı yapmalısın. Belki de bu tatil, ilişkine yeni bir soluk getirebilir, aşkını daha da derinleştirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…