19 Mayıs - 25 Mayıs Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni de etkisi altına alacak. Gözlerimizi göğe çevirdiğimizde, Satürn'ün Koç burcuna adım attığını göreceğiz ve bu durum senin hayatında bazı değişikliklere yol açacak. Bu hafta, daha ciddi bir tavır takınman gerekebilir. Özellikle duygusal konulara yaklaşımın, bu dönemde daha net ve keskin bir çizgiye oturacak.

Böylece duygusal konulardaki belirsizliklerin üzerine gitmeyi tercih edeceksin. Bu durum, ilişkilerinde bazı yüzleşmeleri kaçınılmaz kılacak. Ancak bu yüzleşmeleri korkutucu bir durum olarak görmek yerine, ilişkinin sağlığı için bir fırsat olarak değerlendirebilirsin.

Bu hafta, duygularını ve beklentilerini açıkça ifade etmekten çekinme. Kendi duygularını net bir şekilde ortaya koyman, hem senin hem de partnerinin daha mutlu olmasını sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...