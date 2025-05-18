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19 Mayıs - 25 Mayıs Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 19 Mayıs - 25 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni de etkisi altına alacak. Gözlerimizi göğe çevirdiğimizde, Satürn'ün Koç burcuna adım attığını göreceğiz ve bu durum senin hayatında bazı değişikliklere yol açacak. Bu hafta, daha ciddi bir tavır takınman gerekebilir. Özellikle duygusal konulara yaklaşımın, bu dönemde daha net ve keskin bir çizgiye oturacak.

Böylece duygusal konulardaki belirsizliklerin üzerine gitmeyi tercih edeceksin. Bu durum, ilişkilerinde bazı yüzleşmeleri kaçınılmaz kılacak. Ancak bu yüzleşmeleri korkutucu bir durum olarak görmek yerine, ilişkinin sağlığı için bir fırsat olarak değerlendirebilirsin. 

Bu hafta, duygularını ve beklentilerini açıkça ifade etmekten çekinme. Kendi duygularını net bir şekilde ortaya koyman, hem senin hem de partnerinin daha mutlu olmasını sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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