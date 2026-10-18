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Kova Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kendi gelir beklentini ve kariyer kaynaklı kazancını yeniden tanımlaman gereken bir hafta; burcundaki Plüton ile Venüs arasındaki kare bunu başlatırken kariyer evine geçen Güneş maaş, prim ve prestij konularını gündeme getiriyor. Konuşmaya hazırlanırken rakamlarını yazılı hâle getir. Retro dönem başlamadan iş yazışmalarında geçen ödeme sözlerini belgelemek seni korur. İkinci yarıda otomatik ödemelerini gözden geçirmek, kullanmadığın aboneliklerden vazgeçmek ve küçük bir yedek hesap açmayı düşünmek de mantıklı olur. Büyük harcamaları bir hafta ertele. Gelir hedefini haftalara bölmek motivasyonunu yüksek tutar. Hesap numaralarını ve ödeme bilgilerini güvenli bir yerde saklamak da önemli. Yeni abonelik tekliflerine temkinli yaklaş. Maaş konuşmasını sakin bir tonla açmak sonucu iyileştirir. Fiyat tekliflerini yazılı al.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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