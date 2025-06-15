16 Haziran - 22 Haziran Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için biraz hareketli geçebilir. Özellikle sinir sistemin ve dolaşımınla ilgili hassasiyetlerinin artabileceği bir dönemden geçiyorsun. Gökyüzünün iki büyük gücü Jüpiter ve Neptün arasındaki kare açı, zihnini biraz karıştırabilir. Bu durum, dikkat dağınıklığına ve ne yazık ki küçük kazaların oluşabileceği bir ortamı beraberinde getirebilir.

Böyle bir dönemde, stresi azaltmak ve zihnini toparlamak için nefes egzersizlerine yönelebilirsin. Nefesini kontrol altına almak, hem sinir sistemini rahatlatır hem de dikkatini toplamana yardımcı olur. Ayrıca, doğayla iç içe geçireceğin kısa yürüyüşler de bu dönemde oldukça destekleyici olabilir. Yeşilin huzur veren etkisi ve temiz hava, hem dolaşım sistemini canlandırır hem de zihinsel dağınıklığını gidermeye yardımcı olur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…