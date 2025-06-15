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16 Haziran - 22 Haziran Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Haziran - 22 Haziran haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için biraz hareketli geçebilir. Özellikle sinir sistemin ve dolaşımınla ilgili hassasiyetlerinin artabileceği bir dönemden geçiyorsun. Gökyüzünün iki büyük gücü Jüpiter ve Neptün arasındaki kare açı, zihnini biraz karıştırabilir. Bu durum, dikkat dağınıklığına ve ne yazık ki küçük kazaların oluşabileceği bir ortamı beraberinde getirebilir.

Böyle bir dönemde, stresi azaltmak ve zihnini toparlamak için nefes egzersizlerine yönelebilirsin. Nefesini kontrol altına almak, hem sinir sistemini rahatlatır hem de dikkatini toplamana yardımcı olur. Ayrıca, doğayla iç içe geçireceğin kısa yürüyüşler de bu dönemde oldukça destekleyici olabilir. Yeşilin huzur veren etkisi ve temiz hava, hem dolaşım sistemini canlandırır hem de zihinsel dağınıklığını gidermeye yardımcı olur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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