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16 Haziran - 22 Haziran Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 16 Haziran - 22 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Haziran - 22 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta finansal konularda biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Ortaklıkla yürüttüğün işler, alacak-verecek durumları, miras ve kredi gibi konular, senin üzerinde her zamankinden çok daha fazla sorumluluk yükleyebilir. Neyse ki Mars'ın enerjisi, bu zorlu alanlarda mücadele etmen için seni harekete geçirebilir. Yaratıcı ve hızlı zihnini çözüme odaklanarak refaha çıkmaya yönlendirebilir.

Öte yandan Güneş ile Chiron arasındaki etkileşim de yeni anlaşmalar ve sözleşmeler yapma fırsatına dönüşebilir. Bu, finansal zorluklarla başa çıkmanın ötesinde ekonomik durumunu düzeltmek anlamına da gelebilir.

Aşk hayatında ise duygusal bir fırtına seni bekliyor. Neptün'ün retrosu, geçmişte idealize ettiğin bir ilişkiyi şimdi daha gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmeni sağlayacak. Bu hafta, gerçekte ne istediğini anlamak için mükemmel bir zaman olabilir. Belki de hayalini kurduğun aşk, aslında hayal ettiğin gibi değildir. Bu hafta, bu konuda biraz daha netlik kazanabilirsin. Bu, duygusal yoğunluğun arttığı bir hafta olacak, ancak sonunda daha net bir perspektife sahip olacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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