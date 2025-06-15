16 Haziran - 22 Haziran Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta finansal konularda biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Ortaklıkla yürüttüğün işler, alacak-verecek durumları, miras ve kredi gibi konular, senin üzerinde her zamankinden çok daha fazla sorumluluk yükleyebilir. Neyse ki Mars'ın enerjisi, bu zorlu alanlarda mücadele etmen için seni harekete geçirebilir. Yaratıcı ve hızlı zihnini çözüme odaklanarak refaha çıkmaya yönlendirebilir.

Öte yandan Güneş ile Chiron arasındaki etkileşim de yeni anlaşmalar ve sözleşmeler yapma fırsatına dönüşebilir. Bu, finansal zorluklarla başa çıkmanın ötesinde ekonomik durumunu düzeltmek anlamına da gelebilir.

Aşk hayatında ise duygusal bir fırtına seni bekliyor. Neptün'ün retrosu, geçmişte idealize ettiğin bir ilişkiyi şimdi daha gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmeni sağlayacak. Bu hafta, gerçekte ne istediğini anlamak için mükemmel bir zaman olabilir. Belki de hayalini kurduğun aşk, aslında hayal ettiğin gibi değildir. Bu hafta, bu konuda biraz daha netlik kazanabilirsin. Bu, duygusal yoğunluğun arttığı bir hafta olacak, ancak sonunda daha net bir perspektife sahip olacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…