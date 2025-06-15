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16 Haziran - 22 Haziran Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Haziran - 22 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 16 Haziran - 22 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta seni duygusal bir hortum gibi sarmalamaya hazırlanıyor. Gökyüzünde Neptün'ün retrosunun etkisi altında, geçmişte gözlerini kamaştıran ve idealize ettiğin bir ilişkiyi, artık daha gerçekçi ve net bir bakış açısıyla gözden geçireceksin. Bu hafta, kalbinin derinliklerinde ne istediğini, hangi duyguların seni gerçekten mutlu ettiğini anlamak için kusursuz bir zaman dilimi olacak.

Belki de hayalini kurduğun, gece uyumadan önce aklına gelen o büyülü aşk, aslında hayal ettiğin gibi değildir. Belki de hayalindeki prens ya da prenses, gerçekte senin için uygun olan kişi değildir. Bu hafta, bu konuda biraz daha netlik kazanabilirsin. İçinde bulunduğun duygusal labirentten çıkıp, gerçekleri görmek için bir adım geri atma fırsatı bulabilirsin.

Bu, duygusal yoğunluğun tavan yaptığı, kalbinin hızla çarptığı bir hafta olacak. Ancak unutma, her fırtınanın ardından güneş yeniden doğar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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