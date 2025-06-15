16 Haziran - 22 Haziran Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta seni duygusal bir hortum gibi sarmalamaya hazırlanıyor. Gökyüzünde Neptün'ün retrosunun etkisi altında, geçmişte gözlerini kamaştıran ve idealize ettiğin bir ilişkiyi, artık daha gerçekçi ve net bir bakış açısıyla gözden geçireceksin. Bu hafta, kalbinin derinliklerinde ne istediğini, hangi duyguların seni gerçekten mutlu ettiğini anlamak için kusursuz bir zaman dilimi olacak.

Belki de hayalini kurduğun, gece uyumadan önce aklına gelen o büyülü aşk, aslında hayal ettiğin gibi değildir. Belki de hayalindeki prens ya da prenses, gerçekte senin için uygun olan kişi değildir. Bu hafta, bu konuda biraz daha netlik kazanabilirsin. İçinde bulunduğun duygusal labirentten çıkıp, gerçekleri görmek için bir adım geri atma fırsatı bulabilirsin.

Bu, duygusal yoğunluğun tavan yaptığı, kalbinin hızla çarptığı bir hafta olacak. Ancak unutma, her fırtınanın ardından güneş yeniden doğar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…