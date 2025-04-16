14 Nisan - 20 Nisan Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta güçlü şifa enerjileri seni bulacak. Gökyüzünde önce Dolunay sonra da Mars'ın etkisi olacak. Bu etki altında bir süredir devam eden iyileşme sürecinin son bulması mümkün olacak. Kötü günler geride kalacak ve rahatlayacaksın.

Üstelik sadece sen değil elinin değdiği herkese başta mental anlamda olmak üzere şifa enerjileri geçecek. Kendini iyi hissettiğin bu hafta geçmiş yaraların kapanacak. Bedenin ve ruhun iyileşirken özgürleştiğini de hissedeceksin.

Tüm bunların yanında biraz da kendine yatırım yapmaya ne dersin? Bedensel anlamda güçlenmek ve kendini mental açıdan daha iyi hissetmek için fizyoterapi ve uzman desteği ile sporu denemelisin. Şifa seni sarıyorken bu şansı geri tepmemeli, sen de elinden geleni yapmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...