14 Nisan - 20 Nisan Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta hobilerini işe dönüştürebilirsin desek ne dersin? Hiç beklemediğin anda hem de öylesine attığın bir adımın neticesinde başarıya ulaşabilirsin. Bu noktada teknolojiden de destek almalısın. Zira, bu alanda her zaman öngörülü ve başarılı olmaya meyillisin.

Tam da bu noktada sosyal mecralar ve dijital dünyadan para kazanabilirsin. Ancak alışılmış yolların dışına çıkarak yeni bir iş fikri inşa etmelisin. Yaratıcılığını göstermenin tam zamanı. Bundan sonra sadece sevdiğin şeyleri yaparak ve daha az enerji harcayarak hem para kazanma hem de başarılı olma ihtimalin var. Bu şansı kaçırma!

Bir haberimiz daha var, yoksa müjde mi desek? Bir taşınmaz alım-satımı neticesinde eline köklü bir para ya da tapu geçebilir. Konfor alanında ve hayat standartlarını değiştirecek ölçüde bir fırsat yakalamak üzeresin. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...