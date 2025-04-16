14 Nisan - 20 Nisan Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta ilişkin yeniden canlanabilir! Partnerinle arandaki bağı güçlendirecek, şefkati ve şehveti uyandıracak o adımı atabilirsin. Bitmeye yüz tutan duyguları yeniden canlandırabilir, doludizgin bir aşk yaşayabilirsin. Çünkü bir tek kalbinin sesini dinlemeye hazırsın bu aralar!

Tam da bu yüzden sevgiden güç alacak, bu gücü ise partnerinle paylaşmak isteyeceksin. Hatta bunun için ona hoş sürprizler de hazırlamaya odaklanabilirsin. Romantik bir organizasyon planlayıp hafta başından itibaren onu mutlu edecek güzel anlara odaklanabilirsin. Eskisinden daha güçlü bağlarla bağlanmaya ve aşkı yaşamaya hazır olmalısın.

Sırada bekarlar var! Aşka düşmek için heyecanlı ve arzulu olabilirsin. Ancak anlık heveslere kapılmaya meyilli olduğun bu hafta yanlış kişiye kapılabilirsin. Bu yüzden bağlanmakta acele etmemeli, emin olmadan kalbini tamamen açmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...