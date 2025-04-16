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14 Nisan - 20 Nisan Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Aşk yeniden... Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Nisan - 20 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta ilişkin yeniden canlanabilir! Partnerinle arandaki bağı güçlendirecek, şefkati ve şehveti uyandıracak o adımı atabilirsin. Bitmeye yüz tutan duyguları yeniden canlandırabilir, doludizgin bir aşk yaşayabilirsin. Çünkü bir tek kalbinin sesini dinlemeye hazırsın bu aralar! 

Tam da bu yüzden sevgiden güç alacak, bu gücü ise partnerinle paylaşmak isteyeceksin. Hatta bunun için ona hoş sürprizler de hazırlamaya odaklanabilirsin. Romantik bir organizasyon planlayıp hafta başından itibaren onu mutlu edecek güzel anlara odaklanabilirsin. Eskisinden daha güçlü bağlarla bağlanmaya ve aşkı yaşamaya hazır olmalısın. 

Sırada bekarlar var! Aşka düşmek için heyecanlı ve arzulu olabilirsin. Ancak anlık heveslere kapılmaya meyilli olduğun bu hafta yanlış kişiye kapılabilirsin. Bu yüzden bağlanmakta acele etmemeli, emin olmadan kalbini tamamen açmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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