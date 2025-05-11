12 Mayıs - 18 Mayıs Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta Ay düğümlerinin senin burcuna gelmesiyle biraz daha hassas olabilirsin. Özellikle omurga ve sinir sistemin bu durumdan etkileniyor. Bu durum, oturma ve duruş bozukluklarına karşı daha dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor.

Eğer uzun süreli oturmak zorunda kalıyorsan, arada bir kalkıp biraz yürüyüş yapmayı ihmal etmemelisin. Belki bir yoga matı alıp evde birkaç esneme hareketi yapabilirsin. Sağlığın için bu hafta iş yoğunluğunun arasında spor seansları da katsan iyi edersin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…